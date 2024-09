Sjekk ut den nye verdenen Concordia fra Mario & Luigi: Brothership

HQ

I det kommende Mario and Luigi: Brothership legger vi Mushroom Kingdom bak oss, i hvert fall inntil videre, og reiser til øyriket Concordia. Så hvordan ser denne verdenen egentlig ut?

Det er akkurat det spørsmålet Nintendo ønsker å svare på i en ny trailer som de kaller Greetings from Concordia. Selv om mye ser kjent ut - en klassisk grønn og frodig verden, en ildverden, en isverden og så videre - er det tydelig at det også er mye som er annerledes.

Ta en titt på videoen for å se hva du har å utforske når Mario and Luigi: Brothership lanseres eksklusivt for Switch den 7. november.