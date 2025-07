Sjekk ut den offisielle logoen for Masters of the Universe Ja, vi vet at dette ikke akkurat er den traileren vi hadde håpet på, men tiggere kan ikke velge.

Amazon og MGM Studios fortsetter arbeidet med den kommende filmatiseringen av Masters of the Universe, der vi følger Nicholas Galitzine som prins Adam/He-Man i hans kamp mot den onde Skeletor. HQ Den siste tiden har det lekket ut en rekke bilder fra innspillingen, men foreløpig har vi ikke sett noen trailer. Det venter vi fortsatt på, men nå er det sluppet en kort video som presenterer den offisielle logoen, som du kan se nedenfor. For å gjøre ting enda bedre, blir filmen vist på San Diego Comic-Con, hvor filmens rekvisitter er utstilt og gir oss et glimt av stilen. Sjekk det ut i Instagram-innlegget her. Filmen har premiere på kino 5. juni neste år. Med tanke på at Amazon MGM Studios står bak produksjonen, vil den sannsynligvis bli sluppet på Prime Video kort tid etter.