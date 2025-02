Sjekk ut den særegne Woodo -historien i en ny trailer

Å bygge ting i spill er noe vi har gjort før, men å faktisk fysisk bygge historien er fortsatt ganske uvanlig. Men det er akkurat det vi skal få gjøre i Woodo, et spill som ble vist under ID@Xbox Showcase denne uken.

I forbindelse med dette fikk vi se en trailer som forklarer og viser det underliggende premisset for Woodo, som utviklerne selv beskriver som at du "bygger historien ved å bokstavelig talt bygge verden, trekke 3D-objekter fra menyene dine for å fylle en scene, og avsløre mer av historien om hovedpersonene Foxy og Ben etter hvert som du går".

Høres det merkelig ut? Vel, det er det. Ta en titt på traileren nedenfor. Woodo slippes til PC, PlayStation, Switch og Xbox senere i år.