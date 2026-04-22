Sjekk ut den siste spillfylte traileren fra 007 First Light
Den danske utvikleren, IO Interactive, har sluppet en video kalt Rules of Spycraft som viser ulike aspekter av en agents oppgaver.
Å være spion er selvsagt ikke for alle, og kan ikke sammenlignes med å steke hamburgere, jobbe som brannmann eller skrive spillanmeldelser her på Gamereactor. Det innebærer naturligvis trening og regler, spesielt for dem som skal gjøre seg fortjent til retten til å drepe. Som James Bond.
Nettopp dette er temaet i en ny trailer for 007 First Light, som lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X 27. mai (og kommer til Switch 2 i sommer). Videoen har den enkle tittelen Rules of Spycraft, og den gir en virkelig innholdsrik titt på alle triksene vår favorittagent kan bruke for å nå sine mål, og man kan tydelig se innflytelsen fra den danske utvikleren IO Interactives historie med Hitman-serien.
