Sjekk ut den skumle teaser-traileren for The Monkey

Datoen for Stephen King-filmatiseringen The Monkey er endelig satt, og alle vi som tørster etter skrekk og gru kan nå starte nedtellingen til 21. februar når filmen går på kino.

The Monkey Longlegs er inspirert av Stephen Kings historie med samme navn, og filmatiseringen er laget av ingen ringere enn Oz Perkins, samme person som også var ansvarlig for den kritikerroste Longlegs.

"The Monkey" følger tvillingbrødrene Bill og Hall (begge spilt av James), som finner farens gamle pengespill på loftet i barndomshjemmet sitt. Når en rekke grusomme dødsfall begynner, bestemmer brødrene seg for å kaste The Monkey og gå videre med livene sine, og de vokser fra hverandre med årene. Men når de mystiske dødsfallene begynner igjen, må brødrene gjenforenes for å finne en måte å ødelegge The Monkey på for godt før den dreper igjen.

Sjekk ut teaser-traileren nedenfor.

Er The Monkey noe du har lyst til å se?