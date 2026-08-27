Sjekk ut den storslåtte og actionfylte sci-fi-traileren fra No Law

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The Ascent hadde noen problemer ved lanseringen, men bød likevel på et unikt sci-fi-eventyr som beviste at det svenske studioet Neon Giant virkelig hadde peiling på cyberpunk. Etter at spillet fikk en sårt tiltrengt dose kjærlighet, kom det til sin rett og fremsto som et minneverdig action-eventyr.

Grunnen til at vi nevner dette, er at Neon Giant snart er tilbake med et nytt sci-fi-eventyr, og denne gangen ser det ut til at det vil by på virkelig påkostede produksjonsverdier. Vi snakker om * No Law*, som utspiller seg i den dystopiske, neo-steampunk-byen Port Desire, kontrollert av mafiaen og gjenger.

No Law Spillet ble presentert under Opening Night Live, og du kan se det i videoen nedenfor. Som du kan se, er det et førstepersonsspill denne gangen, og det ser ut til å by på både action og sniking. Det er planlagt å bli utgitt neste år og vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.