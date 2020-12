Sjekk ut denne 312-siders artbooken fra Crash Bandicoot 4: It's About Time

Du ser på Annonser

Blizzard Entertainment har sluppet en ny artbook som inneholder masser av spennende detaljer rundt Crash Bandicoot 4: It's About Time. Med tittelen The Art of Crash Bandicoot 4: It's About Time kommer denne hardcover-boken med 312 sider med blant annet konsepttegninger, intervjuer, sitater, anekdoter og observasjoner - for å tilfredsstille selv den mest dedikerte Crash Bandicoot-fansen.

Bokens beskrivelse lyder således:

"The Art of Crash Bandicoot 4: It's About Time is a rich repository overflowing with concept art detailing the characters and environments of the game. Gamers of every type will cherish this all-encompassing look into the zany, wild and unpredictable world of Crash Bandicoot."

Nedenfor finner du noen bilder som gir deg en forsmak av hva du kan forvente av boken, og er du interessert kan du skaffe deg et eget eksemplar her.

