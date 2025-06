Sjekk ut denne actionfylte traileren for Megan 2.0

HQ

Det er nå en måned til premieren på Megan 2.0, og for å feire det har Universal avduket en siste, actionfylt trailer. Det som er klart er at franchisen denne gangen ser ut til å ha tatt et skritt bort fra skrekk og i stedet ligner litt på Alita-filmen.

Filmen utspiller seg to år etter den opprinnelige filmen, og Gemma (Allison Williams) og hennes nå tenåringsniese Cady (Violet McGraw) blir konfrontert med en ny trussel: Amelia - et militært AI-våpen basert på teknologi stjålet fra Megan.

For å bekjempe den nye trusselen blir Gemma tvunget til å gjenopplive Megan - med forbedringer. Hva blir resultatet? En høyoktan kamp mellom to hyperintelligente maskiner, der (antageligvis) en hel haug med mennesker også vil miste livet.

Det ser sprøtt og underholdende ut, selv om tonen er en helt annen. Megan 2.0 har premiere 27. juni, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.

Gleder du deg til den nye filmen?