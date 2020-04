Sjekk ut denne fanlagde Paper Zelda-traileren

Det går rykter om at Nintendo jobber på et nytt spill i Paper Mario-serien, men Nintendo har ikke selv utmeldt noe om det. Vi vet heller ikke mye om det kommende The Legend of Zelda: Breath of the Wild II.

Mens vi venter kan vi dog nyte en sjarmerende trailer, som kombinerer Zelda og Paper Mario. YouTuberen 64 Bits har nemlig laget en egen trailer til et spill som ikke eksisterer, nemlig Paper Zelda.

I videoen ser man klipp fra kjente scener i diverse Zelda-spill, som her presenteres i ekte Paper Mario-stil. Det ser meget profesjonelt ut, men dessverre er det ikke en realitet, og Nintendo har nok heller ikke tenkt til å la seg inspirere av dette. Selv om det ser meget underholdende ut.

Videoen kan du se her. Hva synes du om ideen?