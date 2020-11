Sjekk ut denne fete Claptrap-inspirerte Xbox Series X-konsollen

Du ser på Annonser

2K har inngått et samarbeid med XboxPope om å lage en Borderlands 3-inspirert Xbox Series X-konsoll. Den er designet for å likne på Claptrap, og kommer med en Xbox-kontroller med matchende design.

Haken er at denne er ekstremt sjelden. Det finnes faktisk bare én. Er du ekstremt heldig kan den bli din gjennom en konkurranse som designeren Pope skal bedømme. Foreløpig har vi ingen flere detaljer om konkurransen, men alt tyder på at den har noe med design å gjøre, og det ser ut til at den vil starte mandag 9. november.

Nedenfor finner du bilder av den lekre konsollen.