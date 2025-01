Sjekk ut denne første teaseren for Valheim: The Deep North

HQ

ValheimDet svenske overlevelsessuksessen The Deep North, som har tatt spillverdenen med storm, vil i henhold til det utviklerne tidligere har lovet, forlate Early Access i år. Dette vil skje i forbindelse med lanseringen av The Deep North, den siste store utvidelsen til spillet, og nå har vi fått en aller første, kort teaser for det som kommer. Sjekk den ut nedenfor. Nøyaktig når The Deep North vil bli utgitt er fortsatt uklart, men mye tyder på at det blir like før eller i løpet av sommeren. Så vi får bare krysse fingrene.

Spiller du fortsatt Valheim og ser frem til den siste utvidelsen?