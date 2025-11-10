Sjekk ut denne kule japanske PlayStation-reklamen

HQ

Innimellom ser vi virkelig kule reklamekampanjer som får oss til å stoppe opp og se på dem som opplevelser i stedet for noe påtrengende som er designet for å selge ting. Og det er i denne kategorien vi nå finner en PlayStation-reklame som for tiden kjører i Japan, og som er så bra at vi vil dele den med deg.

Den viser en enorm og overnaturlig sumobryter som stopper et tog på JR Ryogoku Station i Tokyo. Sjekk ut Threads -innlegget nedenfor for å se hvordan reklamen ser ut.

Apropos Japan og PlayStation, vil vi også minne om at Sony i morgen kveld er vertskap for et arrangement dedikert til Japan og Asia, som du kan lese mer om her.