Sjekk ut denne kule Mega Man-smartklokken

Leter du etter en ny smartklokke og lurer på om du skal gå for en ny Android-modell, prøve Apples alternativ, eller kanskje noe helt annet? Da har vi et veldig godt tips til deg, for My Play Watch er i ferd med å lansere en Mega Man 2-klokke.

Mega Man: My Play Watch kommer i en stilig eske som inneholder klokken, to reimer og noen andre godbiter, og selvfølgelig kan du spille Mega Man 2 på den. Mega Man løper gjennom nivåene på egen hånd, og din jobb er å hoppe og skyte ved å trykke på skjermen.

I tillegg til å se utrolig kul ut, vise tiden og tilby spilling, har klokken også andre funksjoner som "tidtaking og treningssporing, slik at brukerne kan overvåke skritt, puls og kalorier i løpet av dagen." Klokkens menyer er fullpakket med Mega Man-design, med figurer fra Mega Man 2, pikselkunst og temaer som fans garantert vil elske.

Denne skjønnheten lanseres 16. juni for $ 79,99, hvor den vil være tilgjengelig i USA på GameStop, selv om ingen europeisk utgivelse er bekreftet ennå. Sjekk ut denne perlen på bildene nedenfor, nok til at du vil ha en ganske dårlig, ikke sant?