Sjekk ut denne lekre figuren av Joker fra Persona 5

Det er ikke alle japanske rollespillserier som klarer å få et globalt publikum, og derigjennom selge millioner av eksemplarer verden over. Final Fantasy og Dragon Quest...

Persona 5 har solgt 2.4 millioner eksemplarer

den 5 april 2019 klokken 11:22 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Persona 5 er definitivt ikke et spill for alle, men allikevel er det ganske tydelig at utvikleren Atlus har klart å skape litt av et rykte for serien, for nettopp dette...