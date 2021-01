Sjekk ut denne magiske reklamen for Super Nintendo World

Du ser på Annonser

Det er omtrent to måneder til Nintendo åpner dørene for deres aller første fornøyelsespark, som for øvrig er den første av flere planlagte parker rundt omkring i verden. Denne første ligger i Osaka, Japan, og Covid-19 til tross føler Nintendo seg overbevist om at februar er den riktige måneden å åpne parken.

Via Twitter har det nå dukket opp en fantastisk reklame for den nye parken, som får oss til å virkelig lengte etter muligheten til å reise til andre land nå.

Den er 30 sekunder lang, men byr på masse av den magien og nostalgien som Nintendo er kjent for. Du kan se den via linken ovenfor.

Det er planer om å bygge en park i USA om ikke altfor lenge også.