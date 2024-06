Sjekk ut denne mørke teaser-traileren for Robert Eggers' kommende vampyrfilm Nosferatu

HQ

I vinter er det endelig på tide å sette seg ned for å se den nyeste kreasjonen til regissør Robert Eggers, forfatteren som beriket filmverdenen med de utsøkte The Witch, The Lighthouse og The Northman.

Som tidligere er det mørke, mystikk og mytologi som står på menyen når han dykker ned i verdens desidert mest beryktede blodsugende skapning: Dracula.

NosferatuDracula, en nyinnspilling av den tyske ekspresjonistiske stumfilmen fra begynnelsen av 1900-tallet, som i sin tur fungerer som en løs adaptasjon av Bram Stokers roman, ser ut til å by på alt det vi har lært å elske ved Eggers' produksjoner.

Sjekk ut traileren og sammendraget nedenfor. Her i redaksjonen er vi veldig spente og gleder oss til premieren den 25. desember.

Robert Eggers' Nosferatu er en gotisk fortelling om besettelsen mellom en hjemsøkt ung kvinne og den fryktinngytende vampyren som er betatt av henne, og som skaper uante redsler i sitt kjølvann.

