Sjekk ut denne nye traileren for Beetlejuice Beetlejuice

De levende og de døde side om side i perfekt harmoni. Er det i det hele tatt mulig? Ja, dette er et av de mange spørsmålene som Michael Keaton og resten av nerdene prøver å besvare i oppfølgeren til en av 80-tallets mest uforglemmelige filmer. Nemlig Beetlejuice Beetlejuice.

For om knappe to måneder er det på tide at Beetlejuice igjen våkner til liv og bringer galskap til vår verden, som etter denne nye traileren å dømme ser ut til å bli akkurat så sprø og morsom som mange håper på.

Ta en titt på den nye traileren nedenfor og sett av 6. september i kalenderen, da filmen har premiere på kinoer over hele verden.

Hva synes du om denne nye traileren, og gleder du deg til å se Keaton som Beetlejuice igjen?