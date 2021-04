Du ser på Annonser

Vi vet at reklame ikke alltid er det mest populære, men noen ganger er de ganske underholdende. Som den nye stop motion-reklamen for Jazwares seneste ladning Halo-figurer, for eksempel, som vi tror alle som husker 70- og 80-tallets actionfilmer kommer til å felle en nostalgisk tåre over.

Det er 40 sekunder ren kjærlighet skapt av DGDXAnimation, og du kan se herligheten på Twitter.