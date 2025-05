Sjekk ut det første bildet fra Avatar: Fire and Ash Det første offisielle bildet fra Avatar: Fire and Ash er nettopp sluppet, og gir fansen et glødende glimt av hva som kommer til å skje i sagaen.

HQ Det tredje og lenge lovede episke, emosjonelle og omveltende kapittelet i Avatar-sagaen er i underkant av seks måneder unna, og nå har vi fått det første offisielle bildet fra produksjonen. Her ser vi Zoe Saldañas rollefigur Neytiri, med buen spent og øynene fylt av sorg og raseri - noe skuespilleren gikk dypere inn i under en samtale med Empire, der hun sa : "Fordi smerten egentlig ikke har noe sted å ta veien, og ikke forsvinner, kan det også komme raseri ut av den. Sullys kommer til å bli testet som familie. Ikke bare vil alt som skjer tvinge henne til å stille spørsmål ved båndet hun har til mannen sin. Men også båndet hun har til seg selv, sitt folk, sitt land og måten na'vi-ene er på. Hun kommer til å stille spørsmål ved alt." James Cameron kommenterte også Zoes prestasjon som Neytiri i filmen, og han holdt ikke tilbake på lovordene: "Zoe er glødende i denne filmen. Sammen med Emilia Pérez blir hun endelig anerkjent som den toppskuespilleren vi alltid har visst at hun er. Men i Ild og aske går det langt utover det du har sett før." Sjekk ut bildet nedenfor. Avatar: Fire and Ash har premiere 19. desember i år. Gleder du deg til Fire and Ash, eller føler du deg utbrent av Avatar-universet?