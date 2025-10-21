Sjekk ut det første bildet fra Magic Knight Rayearth reboot

Hvis du er en fan av klassisk manga og anime, er du sannsynligvis kjent med Clamp, en gruppe kvinnelige serieskapere som har produsert suksesser som X, Cardcaptor Sakura og Chobits opp gjennom årene - men de er nok mest kjent for Magic Knight Rayearth.

HQ

Mangaen ble umåtelig populær og resulterte i en like populær anime (både film og TV-serie) på midten av 90-tallet, samt en rekke videospill. Men bortsett fra fansens minner og nyutgivelser, har det vært veldig stille rundt serien siden den gang. Derfor var det mange som ble svært glade da det nylig ble klart at en slags reboot er på trappene.

Selv om det fortsatt er mange spørsmål rundt prosjektet, er det bekreftet at det blir en TV-serie med premiere i 2026. Og nå har det første virkelige bildet blitt sluppet, noe som gir oss et glimt av det oppdaterte utseendet.

Hvis du vil følge med på alle de siste kunngjøringene, finnes det allerede en offisiell nettside (som fortsatt er ganske tom, bortsett fra bildet nedenfor). Vi vil selvfølgelig rapportere om alle de store nyhetene.