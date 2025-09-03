Sjekk ut det nye N7 B850 AMD-hovedkortet fra NZXT

HQ

På Gamescom er det ikke bare kommende utgivelser og fremtidsløfter for de kommende årene innen gaming som vises frem. Den tyske messen utvides år for år med mer og mer plass til teknologien og maskinvaren som gir liv til spillene og støtter dem.

NZXT, et selskap som fokuserer på komponenter og periferiutstyr for PC-spill, var til stede på Gamescom 25 og kunngjorde et nytt hovedkort som er optimalisert og designet for AMD Ryzen 9000-seriens prosessorer basert på Zen 5-arkitekturen. Det er N7 B850-hovedkortet, som blir basen for å bygge enhver AMD-datamaskin i dag.

I tillegg til AMDs karakteristiske rene, strømlinjeformede design, kombinerer AMD N7 B850 støtte for DDR 5 RAM og PCIe 5.0-porter med avansert termisk ytelse. Et bevis på dette er for eksempel kjøleribben som er innebygd i en av kortets tre integrerte M.2-spor.

AM5-sokkelen støtter prosessorer i AMD Ryzen 7000-, 8000- og 9000-serien, og fire DDR5 DIMM-spor for opptil 256 GB RAM. PCIe 5.0 x16-utvidelsessporet er beregnet for neste generasjons GPU-er, pluss to PCIe 4.0 x16-spor for høyhastighets tilleggskort.

NZXT N7 B850 AMD er kompatibel med NXZTs RGB-kontakter og vifter, og er kompatibel med NXZT CAM-programvaren. Du finner det nå i både svart og hvitt på vanlige utsalgssteder med en veiledende pris på 319,99 euro. Ta en titt på bildene nedenfor.