Sjekk ut det stilige rollespillet Beyond Galaxyland

Hvis du bare skal se én trailer i dag, bør du sørge for at det er gårsdagens annonserte Beyond Galaxyland, et spill som byr oss på et eventyr i solsystemet Galaxyland. Utvikler Sam Enright selv beskriver det slik :

"Inspirert av klassiske sci-fi-filmer, Beyond Galaxyland er et intergalaktisk, 2,5D eventyr-RPG satt blant stjernene. Gå i joggeskoene til high school-eleven Doug, som blir tatt med til "Galaxyland" - et zoo-lignende solsystem av planeter - på en episk ferd for å redde selve jorden."

Heldigvis er du ikke alene i kampen mot de onde The End, for med på turen har du det skyteglade marsvinet Boom Boom og den følende roboten MartyBot. Og du kommer til å trenge dem, for det ser ut til å bli en mildt sagt episk reise, der vi er lovet mektige sjefskamper mot "blant annet kolossale romdrager, kjøttspisende blomster og den allvitende bioniske mastodonten Nexus Mind".

Beyond Galaxyland kommer senere i år til PC, PlayStation og Xbox. Ta en titt på den utrolig lovende traileren nedenfor med alt det retro-futuristiske sci-fi-designet.