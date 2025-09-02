Sjekk ut dette dypdykket i alt det nye i NHL 26 Ultimate Team

HQ

Akkurat som i FIFA-serien og EA Sports FC, er Ultimate Team tilgjengelig i EAs NHL-spill, der det også er veldig populært. Premieren for spillet er 12. september (5. september for de som har kjøpt premiumversjonen), og EA har selvfølgelig lagt til flere nye funksjoner i Ultimate Team.

De har nå sluppet en video som går gjennom de nye elementene som venter oss i NHL 26, og skriver at årets utgave byr på "a more dynamic, flexible, and rewarding experience for both dedicated hockey veterans and rookies alike."

Sjekk ut den massive Hockey Ultimate Team Deep Dive-videoen nedenfor.