Sjekk ut dette lekkede klippet fra innspillingen av Tomb Raider

Som vi alle vet, er den neste personen som får æren av å spille Lara Croft i en filmatisering av Tomb Raider, den britiske Game of Thrones-stjernen Sophie Turner. Dette blir i en ny TV-serie som skal sendes på Amazon Prime Video.

Så langt har vi ikke sett noe offisielt fra serien annet enn et reklamebilde, men nå har opptak fra innspillingen lekket ut på nettet via Daily Mail. Her får vi se en actionsekvens der Lara, bevæpnet med to pistoler, skyter seg vei mot det som ser ut til å være en eldgammel steinbygning - hvorpå hun slynger en slags granat gjennom et av vinduene.

Vi vet ikke nøyaktig hvor denne sekvensen passer inn i TV-serien, men Bluesky-kontoen Infinity Tomb Raider deler alle videoopptakene og en rekke bilder som du kan sjekke ut nedenfor. Vi vet ikke når serien vil ha premiere, men med tanke på at den fortsatt ikke er ferdig filmet og også trenger post-produksjon, bør vi nok ikke holde pusten for at det skjer i år.