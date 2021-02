Sjekk ut dette lekre Xbox Series X-vinylskinet inspirert av Coca Cola

Du ser på Annonser

PlayStation 5 og Xbox Series har bare vært ute på markedet i cirka tre måneder, men det finnes allerede masser av alternativer for de som vil pimpe konsollene sine litt ekstra. Det finnes blant annet måter å få sideplater til sin PlayStation 5 i forskjellige farger, men det er ikke mangel på alternativer for Xbox Series X heller. I den kategorien finner vi for eksempel dette Coca Cola-inspirerte settet med vinylskins til Microsofts nye konsoll.

Om du vil kjøpe skjønnheten, surf over til denne lenken. Prislappen ligger på rundt 350 kroner, men dessverre er de utsolgt akkurat nå. Sjekk ut bildet nedenfor.