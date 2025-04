Sjekk ut disse bildene fra det kansellerte Mario Land-spillet til Virtual Boy

HQ

Virtual Boy, en konsoll som Nintendo nok helst vil glemme, er like fascinerende som den er obskur. En kommersiell fiasko som ble sendt på markedet til tross for protester fra skaperen, Gunpei Yokoi, og som skulle bygge bro mellom 16-bits-generasjonen og Nintendo 64 - på den tiden kjent som Project Reality.

Totalt ble det bare gitt ut 22 spill til Virtual Boy før Nintendo bestemte seg for å legge ned konsollen, som bare varte i ett år i de amerikanske butikkhyllene før den forsvant helt. Situasjonen var enda verre i Japan, der Virtual Boy ble avviklet etter bare seks måneder. En fullblods katastrofe som likevel lever videre blant retrospillentusiaster.

På grunn av konsollens absurd korte levetid rakk en rekke spill aldri å bli utgitt før den ble trukket tilbake. Et av disse, som lenge har vært ansett som "tapt media", er VB Mario Land. Et spill som aldri fikk en offisiell tittel, og som bare ble vist frem for pressen under Winter CES i januar 1995.

Besøkende fikk ikke lov til å prøve det - det eneste som ble vist, var en demo av det første nivået på en rekke widescreen-TV-er. De få bildene som fantes av spillet, har for lengst forsvunnet. Det vil si, helt til nå. Dypt nede i gamle AOL-kataloger som er gravd frem fra The Internet Archive, har det blitt gjort et uventet funn: høyoppløselige, tilsynelatende offisielle pressebilder av Virtual Mario Land, en gang distribuert av Nintendo selv. Ta en titt selv nedenfor.

Har du noen gang prøvd Virtual Boy? Hva er dine tanker om konsollen?