Sjekk ut disse fire fantastiske Ninja Turtles-actionfigurene

HQ

Det er snart jul, og selvfølgelig fortjener du noe skikkelig fint til høytiden. Vanligvis må du imidlertid skaffe de beste gavene selv, og LingJiHun har nå noe virkelig kult å tilby.

De har designet fire offisielle Teenage Mutant Ninja Turtles actionfigurer i skala 1/12. De er utrolig detaljerte og rundt 16 centimeter høye (Leonardo og Raphael er litt høyere). De har hver sin unike design, og de er artikulerte slik at du kan posere dem etter eget ønske.

Hvis du mistenker at skjønnheter som disse vil koste en pen krone - har du bare delvis rett. Selv om de selges for $ 99.99 hver, er dette en relativt lav pris sammenlignet med hva hyperluksuriøse og lisensierte actionfigurer for samlere vanligvis går for.

Hvis du vil unne deg en kvartett med ninja-skilpadder til jul, kan du bestille dem alle på denne lenken. Leveransene starter i andre kvartal 2025.