Sjekk ut disse lekre filmplakatene fra The Super Mario Bros. Movie

I går fikk vi en trailer nummer to for den vanvittig lovende The Super Mario Bros. Movie, som ærlig talt ser ut som fanservice på et nivå verden aldri har sett maken til. Den hadde også tonnevis av skjulte påskeegg, både de mer åpenbare og andre som du kan ha gått glipp av hvis du så mye som blunket (og til og med noen som du bare kunne se hvis du stoppet videoen for å studere bakgrunnene).

Men det var ikke det eneste vi fikk da Nintendo og Illumination også presenterte de offisielle filmplakatene, dedikert til hver av hovedpersonene. Disse er skikkelig lekre. Sjekk dem ut nedenfor - vi er vel ikke de eneste som ønsker å pryde veggene med disse hjemme?