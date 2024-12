Sjekk ut en bosskamp mot en enorm alligator i South of Midnight

HQ

Vi vet fortsatt ikke når South of Midnight vil bli utgitt, annet enn at det er planlagt i 2025. Flere rykter har imidlertid pekt på enten mars eller april, men dette er foreløpig ubekreftet.

Likevel ser det ut til at teamet er klart. I løpet av høsten har de hyppig delt bilder som viser omgivelsene vi skal utforske i eventyret som utspiller seg i en fantasy-versjon av de amerikanske sørstatene. I dag fortsetter de å vise frem nye aspekter av sitt vakre eventyr, og uten forvarsel har de lagt ut en titt på en bosskamp mot en massivt overdimensjonert alligator kalt Two-Toed Tom.

I beskrivelsen kan vi lese at dette tilsynelatende fryktede dyret ikke alltid har vært slemt, men "startet som en bitte liten ting, oppdratt av bonden Swopes, en grusom mann som sultet dyrene sine for underholdning og profitt". Bonden Swopes ser imidlertid ut til å ha fått som fortjent, for hans "grusomhet ble hans egen undergang: Da Tom endelig ble befridd fra sin fangevokter, gjorde han alt i sin makt for å sørge for at han aldri skulle sulte igjen".

Vi håper å få vite mer og se mer fra South of Midnight rimelig snart. Som vi nylig rapporterte, går det rykter om et Xbox-arrangement allerede i januar, der vi helt sikkert vil få se mer av dette hvis det faktisk får premiere til våren.