Sjekk ut en første sniktitt på hvordan Batman ser ut i den nye DCU

Hvis du allerede har sett den siste episoden av Max-serien Creature Commandos, vet du allerede at det var en liten gjesteopptreden fra en høyt elsket karakter - nemlig Batman. Det var definitivt ingen stor scene, men det betyr at figuren nå er etablert i det nye DC-universet, og at vi også har fått et lite hint om hvordan denne inkarnasjonen ser ut.

Noen nærmere titt ble ikke gitt, men det ser i hvert fall ut til at det blir en litt mer kompakt og muskuløs versjon med kortere "ører" på panseret - ikke ulikt hvordan Batfleck så ut i det nå nedlagte Snyderverset. Tanken var imidlertid opprinnelig at vi skulle få se mer Batman i episoden, men Gunn sier at han begrenset ting og gjorde karakteren vagere fordi han rett og slett ikke følte seg klar til å vise frem denne nye Batman ennå :

"Da de først viste episoden til meg, var det mye mer Batman. Og jeg sa: 'Jeg er ikke klar til å forplikte meg til det ... mer silhuett!'"

Det er verdt å merke seg at denne Batman ikke er den samme som Robert Pattinson spiller i The Batman-filmen, som får en oppfølger i 2027. Dette er en Batman som tilhører den nye DCU, og som etter hvert vil få sin egen film.