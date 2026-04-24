Sjekk ut en ny trailer og en haug med skjermbilder fra Echo Generation 2

Hvis du spilte det utrolig stilige Echo Generation da det ble utgitt for fem år siden forstår du sikkert hvorfor vi er så glade for at en oppfølger er på vei. Hvis ikke, kan anmeldelsen vår kanskje gi deg en pekepinn. I den skrev vi blant annet at "hvis du elsker popkultur som The Goonies, E.T. eller Stranger Things, kan denne anbefales på det varmeste. At du i tillegg får årets kanskje beste design og skrekkfilm på kjøpet, er bare en bonus."

I Echo Generation 2 tar vi rollen som Jack, som har vært så uheldig å bli sittende fast i en ukjent dimensjon under en familieferie. Han vil selvfølgelig hjem igjen, og sammen med mannskapet sitt kan eventyret begynne. I en ny trailer som ble vist under id@Xbox Showcase torsdag kveld, fikk vi vite at spillet lanseres på PC og Xbox Series S/X (også inkludert i Game Pass) den 27. mai - noe vi skrev om (inkludert en ny trailer).

Nå har vi også en trailer for utgivelsesdatoen som gir en god titt på gameplayet, og vi har også syv nye skjermbilder å dele med deg.