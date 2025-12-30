Sjekk ut en ny TV-spot for Supergirl

HQ

Det er faktisk mindre enn seks måneder igjen til Supergirl har premiere, og vi fikk nylig se både den første plakaten og den første traileren. Filmen er basert på den kritikerroste tegneserien Woman of Tomorrow, og lar oss følge en litt mindre disiplinert Kara Zor-El mens hun håndterer både sine egne problemer og litt gammeldags, rett frem hevn.

I tillegg til Milly Alcock i rollen som Supergirl, kan vi også glede oss til å se Jason Momoa i rollen som Lobo, og David Corenswet er allerede bekreftet som Superman.

Hvis du er ivrig etter å se filmen, kan vi nå fortelle at en kinesisk TV-spot har dukket opp på sosiale medier, slik at vi kan sjekke ut et par tidligere usette ting. Du finner den i Threadsinnlegget nedenfor.