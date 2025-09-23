Gamereactor

nyheter
Superman

Se en slettet scene fra Superman med Krypto og Mr. Fantastic

Selv om scenen ikke overlevde, kan vi fortsatt se spor av den i klippet av filmen.

Som du sikkert vet, er det vanlig at flere versjoner av samme scene blir filmet under filminnspillinger eller klippet ut av filmer fordi de på ulike måter ikke egner seg. Dette resulterer ofte i et vell av bonusmateriale som følger med fysiske utgaver av filmer.

Sommerens hit Superman er åpenbart ikke noe unntak, og nå har en uferdig scene (som blant annet mangler effekter) med fanfavorittene Krypto og Mr. Fantastic blitt avslørt - mild spoileradvarsel. En versjon av scenen er inkludert i den endelige filmen uten Mr. Fantastics medvirkning, men denne avslører hvorfor han haltet litt neste gang han dukket opp i historien.

En gjetning er at scenen ble klippet ut og omarbeidet fordi den ikke ytet verken Krypto eller Mr. Fantastic rettferdighet, og å dømme etter kommentarene på Threadsinnlegget ser det ut til å være konsensus om at tempoet i Superman ville ha fått seg en smell.

Men hvis du har sett Superman og vil sjekke ut scenen, kan du finne den i sin helhet nedenfor. Og hvis du ikke har sett Superman ennå, er den nå tilgjengelig på HBO Max.

Superman

Relaterte tekster

Superman

Superman
FILM-ANMELDELSE. Skrevet av André Lamartine

James Gunn sikter mot en mer optimistisk Superman etter den mørke Zack Snyder-epoken, og vi finner ut om det er nok til å sparke i gang DC-universet.

James Gunns Superman tar av på HBO Max denne uken

James Gunns Superman tar av på HBO Max denne uken
NYHET. Skrevet av Marcus Persson

Denne fredagen kommer James Gunns suksessfilm Superman på HBO Max, og inviterer fansen til å besøke - eller oppdage for første gang - den pulserende byen Metropolis og dens vidunderlig eksentriske innbyggere.



