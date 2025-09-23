Se en slettet scene fra Superman med Krypto og Mr. Fantastic

HQ

Som du sikkert vet, er det vanlig at flere versjoner av samme scene blir filmet under filminnspillinger eller klippet ut av filmer fordi de på ulike måter ikke egner seg. Dette resulterer ofte i et vell av bonusmateriale som følger med fysiske utgaver av filmer.

Sommerens hit Superman er åpenbart ikke noe unntak, og nå har en uferdig scene (som blant annet mangler effekter) med fanfavorittene Krypto og Mr. Fantastic blitt avslørt - mild spoileradvarsel. En versjon av scenen er inkludert i den endelige filmen uten Mr. Fantastics medvirkning, men denne avslører hvorfor han haltet litt neste gang han dukket opp i historien.

En gjetning er at scenen ble klippet ut og omarbeidet fordi den ikke ytet verken Krypto eller Mr. Fantastic rettferdighet, og å dømme etter kommentarene på Threadsinnlegget ser det ut til å være konsensus om at tempoet i Superman ville ha fått seg en smell.

Men hvis du har sett Superman og vil sjekke ut scenen, kan du finne den i sin helhet nedenfor. Og hvis du ikke har sett Superman ennå, er den nå tilgjengelig på HBO Max.