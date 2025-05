Sjekk ut en Sonic Racing: Crossworlds -bane basert på Sonic Unleashed

HQ

Det er mye snakk om Mario Kart World akkurat nå, av åpenbare grunner. Det er imidlertid ikke det eneste lovende kartspillet som slippes i år, vi har også Sonic Racing: Crossworlds. Det har fortsatt ikke fått bekreftet noen lanseringsdato, men mye tyder på at det er på vei i en ikke altfor fjern fremtid (blant annet har spillet fått aldersgrense i Australia).

Et annet tegn er at spillets mange sosiale mediekanaler nå begynner å dele informasjon og videoer, og et eksempel på dette kommer fra Bluesky, som nå har avslørt noe som vil gjøre mange Sonic Unleashed -fans glade. Det handler om et av de mange stedene vi skal kjøre i spillet, nemlig Windmill Isle fra Apotos.

Hvis du lurer på hvordan de smale smugene og øyene kan oversettes til rask racing, kan du sjekke ut det 20 sekunder lange klippet nedenfor.