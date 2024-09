Sjekk ut et lengre glimt av Anna Kendricks regidebut

HQ

Vi har visst en stund at Anna Kendrick har ønsket å teste sine filmskaperevner ved å prøve seg som regissør. Vi får se dette for første gang neste måned når skuespilleren debuterer med sin første innsats fra regissørstolen med filmen Woman of the Hour.

Filmen handler om en aspirerende skuespillerinne som bor i Los Angeles på 1970-tallet, og som tilfeldigvis befinner seg i nærheten av en seriemorder midt i en årelang mordserie under en opptreden i en TV-serie kjent som The Dating Game.

Woman of the Hour kommer på Netflix den 18. oktober, og du kan se traileren og sammendraget for filmen nedenfor.

Sammendrag: "Anna Kendrick spiller hovedrollen i sin regidebut, Woman of the Hour - en merkelig historie om en aspirerende skuespillerinne i 1970-tallets Los Angeles og en seriemorder som er midt i en årelang mordserie, og hvis liv krysses når de får en rolle i en episode av The Dating Game."