Sjekk ut fem nye Shinobi: Art of Vengeance skjermbilder

Det er nesten fire tiår siden vi først møtte Segas ninja Joe Musashi, som skjemte oss bort med noen av de fineste actioneventyrene fra 16-bits-æraen på 90-tallet. Men etter floppen med Saturn har han ikke vært seg selv, og etter flere middelmådige spill - hvorav det siste ble utgitt i 2011 - er han nå klar for et comeback.

Den 29. august slippes Shinobi: Art of Vengeance til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Denne gangen er det en retur til de todimensjonale røttene som venter, og i helgen bød Sega på et knippe nye skjermbilder via Bluesky.

Som du kan se, ser eventyret ut til å være fullt av den typen "larger than life"-sekvenser som var så vanlige i actionfilmer og spill på det gylne 80-tallet, og vi kan bare konkludere med at hypen, på våre vegne, nettopp ble skrudd opp noen hakk.