Sjekk ut filmplakaten Supergirl i forkant av dagens trailer

HQ

Som vi rapporterte tidligere for to dager siden, får vi se den første traileren til Supergirl denne uken, og onsdag kveld avslørte produsent og DC-sjef James Gunn endelig når den vil bli vist. Vi kan nå bekrefte at den slippes i dag kl. 17:00 BST / 18:00 CET.

Mens vi venter på traileren som kommer om noen timer (du finner den selvfølgelig her på Gamereactor), har Gunn gitt oss noen korte smakebiter på sosiale medier - og delt filmplakaten, inkludert filmens tagline: "Truth, Justice, Whatever."

Sjekk den ut nedenfor. Vi kommer tilbake med traileren og mer informasjon i løpet av kvelden.