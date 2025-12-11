Gamereactor

nyheter
Supergirl

Sjekk ut filmplakaten Supergirl i forkant av dagens trailer

Ifølge filmens tagline er Maiden of Might klar til å levere litt "Truth, Justice, Whatever".

HQ

Som vi rapporterte tidligere for to dager siden, får vi se den første traileren til Supergirl denne uken, og onsdag kveld avslørte produsent og DC-sjef James Gunn endelig når den vil bli vist. Vi kan nå bekrefte at den slippes i dag kl. 17:00 BST / 18:00 CET.

Mens vi venter på traileren som kommer om noen timer (du finner den selvfølgelig her på Gamereactor), har Gunn gitt oss noen korte smakebiter på sosiale medier - og delt filmplakaten, inkludert filmens tagline: "Truth, Justice, Whatever."

Sjekk den ut nedenfor. Vi kommer tilbake med traileren og mer informasjon i løpet av kvelden.

Supergirl

