Sjekk ut Final Fantasy XVI som et Super Nintendo-spill

Nyinnspillinger har nok aldri vært mer populære enn de er akkurat nå, men et annet fenomen som har en tendens til å generere mye interesse, er såkalte demakes. Dette er nyere spill som er redesignet for tidligere generasjoner. Dessverre er de som regel bare konsepter og ikke ferdige prosjekter, men de gir likevel en veldig annerledes vri på populære titler.

Nå har Xvbit gjort den kulturelle tjenesten å ta Final Fantasy XVI -demoen og forvandle den til et spill som er helt i tråd med det mange anser som seriens aller beste generasjon: Super Nintendo. Det betyr helt nydesignet grafikk med polygoner omgjort til piksler, samt et chipbasert lydspor.

Du kan selv laste det ned til PC og prøve det via denne lenken, men hvis du bare vil sjekke det ut, finner du et halvtimes spillklipp nedenfor. Det er vel ikke bare vi som gleder oss?