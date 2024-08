Sjekk ut fire stykker konseptkunst fra Borderlands 4

HQ

Uken etter at Borderlands 4 ble annonsert på Gamescom, holdt Gearbox sitt eget arrangement på PAX West i Seattle. Der hadde noen av nøkkelpersonene (kreativ sjef Randy Varnell, senior prosjektprodusent Anthony Nicholson, narrativ regissør Sam Winkler, art director Adam May og kreativ regissør Graeme Timmins) bak Borderlands 4 en diskusjon om spillet og snakket om hvordan de skulle få det til å føles nytt.

Hvis du vil se dette, kan du finne diskusjonen via Twitch, som gir et interessant innblikk i designfilosofien. Nå har Gearbox også delt konseptbilder fra spillet via spillets offisielle nettside, noe som gir et lite innblikk i designet. Selv om det bare er konseptbilder, ser det ut til at det kan bli et litt mørkere spill denne gangen, men vi antar at humoren er intakt uansett.

Borderlands 4 Spillet vil bli utgitt i 2025, men når vi faktisk får se noe gameplay fra det gjenstår å se.