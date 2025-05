Sjekk ut Halo i ny drakt som Doom

HQ

I går var det premiere på Doom: The Dark Ages, og når et Microsoft-eid studio lanserer en stor tittel, er det tradisjon for at andre Xbox Game Studios-utviklere gratulerer med utgivelsen på sosiale medier sammen med en eller annen form for photoshop.

The Dark Ages var intet unntak, og blant de som gratulerte oss var Blizzard og Obsidian, men det var den offisielle Halo-kontoen som fikk oss til å legge merke til det. Halo Studios leverer et Doom-inspirert fanservice-bilde med Master Chief og Covenants - og vi kan vel ikke være de eneste som føler at dette er et spill vi trenger, eller hva?

Sjekk ut innleggene nedenfor. Kunne du tenke deg et hardtslående, actionfylt Halo av det enkle slaget, med et gameplay som lener seg mot Doom?