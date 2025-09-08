Sjekk ut Hidden World-sporet fra Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Lanseringen av Sonic Racing: Crossworlds nærmer seg med stormskritt, med litt over to uker igjen til lansering. Etter å ha presentert alle de generelle aspektene ved tittelen på spillmesser og i trailere, og latt oss alle spille det selv i en stor nettverkstest, fokuserer de nå på pynten.

Et tidligere usett spor kalt Hidden World blir nå presentert på sosiale medier. Den er inspirert av Sonic Lost World, som ble utgitt til både Nintendo 3DS og Wii U i 2013, og i et tjue sekunders klipp i innlegget nedenfor kan du sjekke ut denne lett psykedeliske og utrolig fargerike låten.

Spillet slippes 25. september til PC, PlayStation, Switch og Xbox. En Switch 2-versjon er også under utvikling, men vil komme på et senere tidspunkt.