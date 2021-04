Sjekk ut Hood: Outlaws & Legends-banen New Barnsdale

Du ser på Annonser

Om under en måned er det tid for å dra på eventyr med den kanskje mest berømte britiske legenden av dem alle, da slippes nemlig Sumo Digitals Hood: Outlaws & Legends. Det er i utgangspunktet et middelalderspill der du skal rane staten for skattepengene. Det er dog lettere sagt enn gjort, for et annet lag gjør nemlig det samme samt at datakontrollerte vakter vokter byttet.

Nå har vi fått en ny traier som viser frem banen New Barnsdale, og ut i fra traileren å dømme ser den ut som en briljant lekeplass med masser av skjulesteder, alternative ruter og mer. Sjekk den ut nedenfor.