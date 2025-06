Sjekk ut hvor enkelt det er å bruke GameShare for Switch 2

HQ

En veldig praktisk funksjon med Switch 2 er den såkalte GameShare, som lar deg låne ut spillene dine digitalt til andre. Så langt har Nintendo snakket overraskende lite om denne smarte funksjonen, men nå har de presentert den i mer detalj via appen Nintendo Today.

Flere har lagt ut presentasjonsvideoen på Bluesky, der vi kan se hvor enkelt det er å dele spillet ditt med andre Switch -enheter i nærheten, som ikke trenger å være Switch 2 (selv om det ser ut til at det bare er Switch 2 som kan være den som deler spill).

I videoen spilles 51 Worldwide Games, som allerede er bekreftet å motta en Switch 2 -oppdatering, og alt du trenger å gjøre er å velge GameShare i menyene - hvorpå de andre Switch -enhetene deretter velger GameShare i konsollens hovedmeny. Deretter sendes den ut til de andre enhetene, og dere kan umiddelbart spille sammen.

Teknologien er basert på Wii U, der det var mulig for én person å spille på TV-en mens en annen spilte på den innebygde skjermen. Alle involverte ser spillet som om de skulle eie det, og det vil derfor være flott for for eksempel co-op-titler der alle nå kan gå hver sin vei og se verden på sin egen skjerm uten å måtte forholde seg til hva den ene spilleren gjør. Sjekk ut videoen i innlegget nedenfor.

Vi gleder oss veldig til å teste GameShare selv på lanseringen av Switch 2 den 5. juni. Titlene som vi vet vil støtte dette er for øyeblikket :