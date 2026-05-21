Sjekk ut imponerende lekkede bilder fra Virtua Fighter 6

HQ

Det ser ut til at vi endelig har fått et glimt av det mest etterlengtede kampspillet i horisonten: Virtua Fighter 6. Dessverre kom det ikke fra en offisiell kilde, men snarere fra en kinesisk Reddit-lekkasje. I videoen (av den vanlige dårlige kvaliteten, vi vet virkelig ikke hvorfor alle lekkasjer har ti år gamle telefoner), får vi nå se kamper mellom Pai Chan, Sarah Bryant, Wolf Hawkfield og en ny MMA-kjemper ved navn Cielo.

Det kan selvfølgelig være en forfalskning, men videoen ser ut til å opprinnelig ha lekket via den kinesiske plattformen Bilibili og inneholder klipp fra utviklerne selv, noe som gjør at den totalt sett ser autentisk ut. Det er mulig at noen i hemmelighet har spilt inn en video som skal vises på de mange spillarrangementene som kommer om to uker (først og fremst Sony, Summer Game Fest og Microsoft).

Hvis vi antar at videoen er ekte, vil Virtua Fighter 6 hete Crossroads, der de to første bokstavene i Virtua Fighter har blitt farget røde og danner romertallet seks. Spillet ser utrolig bra ut, med seriens karakteristiske strategiske stil, og til tross for at det er en tidlig versjon, ser det utrolig lovende ut med spennende og kreative angrep som også ser ut til å ha en utrolig slagkraft. Det ser virkelig ut som om det kommer til å gjøre vondt (bare se på det slaget).

Ryu Ga Gotoku Studio utvikler den sjette delen, som blir det første helt nye spillet i serien på nesten to år, og følger i fotsporene til det legendariske Sega AM2, som skapte de forrige titlene under ledelse av Yu Suzuki. Forhåpentligvis betyr dette ikke bare at spillet vil være av høy kvalitet og bli utgitt i tide, men også at det vil være nyskapende, takket være det nye perspektivet som det nye teamet bak prosjektet har brakt med seg.

Sjekk ut den lekkede videoen i Bluesky-innlegget nedenfor.