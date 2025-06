Sjekk ut Jason Statham på besøk Resident Evil 4

HQ

Vi har tidligere skrevet om youtuberen eli_handle_b․wav, som har gjort seg bemerket takket være sine herlige mash-ups med kjente skuespillere eller filmkarakterer på besøk i populære videospill. Noen av de beste er Ace Ventura i Grand Theft Auto V, Kevin McCallister i Hitman 3 og, ikke minst, The Office-ikonet Michael Scotts vanvittige opptreden i Mass Effect (du kan enkelt finne dem alle på Youtube).

Nå er han tilbake med nok en ny utgivelse, og denne gangen tar han for tredje gang for seg Resident Evil 4, som tidligere har hatt besøk av både Leslie Nielsen og Borat. Disse to særingene har imidlertid ingenting å by på i forhold til hva dagens stjerne har å by på, nemlig Jason Statham i rollen som en slags britisk Chris Redfield.

Det vil du selvfølgelig ikke gå glipp av, ta en titt nedenfor, så får du se selv.