Sjekk ut Johnny Cage fra Mortal Kombat 2

HQ

I oktober er Netherrealms klassiske fightere tilbake for et nytt eventyr på det store lerretet med filmen Mortal Kombat 2. Den fortsetter der forgjengeren slapp, og er nok en gang regissert av Simon McQuoid.

En av de nye karakterene som dukker opp denne gangen er filmstjernen Johnny Cage, og nå har den første plakaten for Mortal Kombat 2 blitt sluppet - med Johnny Cage selv. Alt er så over-the-top som man kan forestille seg, og Cage selv spilles av en tilsynelatende ganske portrettaktig Karl Urban (best kjent som Éomer i to av Ringenes Herre-filmene og som Billy Butcher i The Boys).

Sjekk ut filmplakaten nedenfor. 24. oktober er premieredatoen, og forhåpentligvis trenger vi ikke vente lenge på en trailer.