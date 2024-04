HQ

Med bare én dag igjen til lanseringen av Sand Land, har Bandai Namco nå delt lanseringstraileren til det actionfylte, fargerike og underholdende eventyret - basert på Akira Toriyama-mangaen med samme navn.

I går fikk vi endelig dele våre inntrykk, og vi liker stort sett det tittelen har å by på med bilkamper, store bosskamper, løp, sideoppdrag, utforsking og mye mer. Sjekk ut traileren nedenfor for å få et godt inntrykk av hva det har å tilby.