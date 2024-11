Sjekk ut Lego Horizon Adventures bak kulissene

HQ

Nå er det ikke lenge til Lego Horizon Adventures slippes, og Switch-brukere får muligheten til å utforske Guerrilla Games' særegne sci-fi-dinosaurunivers for første gang. Utviklerne er ivrige etter å fortelle oss mer om hvordan de har tenkt for å gjøre klassikeren om til et Lego-eventyr, og en ny video tar oss med bak kulissene.

I tillegg til mye informasjon får vi også en god presentasjon av Lego Horizon Adventures og selvfølgelig massevis av gameplay. Se videoen nedenfor, og om bare to dager slippes det til PC, PlayStation 5 og Switch.