Bilder fra Bluepoints kansellerte God of War-spill vist frem

I årevis ble det spekulert i hva Bluepoint hadde jobbet med siden Sony kjøpte opp remake-ekspertene, og det gikk lenge rykter om nye versjoner av blant annet Metal Gear og Killzone. Tidligere i år fikk vi endelig svaret - noe som selvfølgelig var spennende, men også ekstremt skuffende.

Grunnen til at det multiplayer-fokuserte God of War-spillet ble avslørt var at det nettopp hadde blitt lagt ned. Det ble ett av mange kansellerte massive live-tjenesteprosjekter Sony hadde investert i de siste årene, og vi skrev at bilder sannsynligvis ville lekke før eller siden. Og nå er det akkurat det som har skjedd.

Mp1st har kommet over en hel haug med bilder fra det uferdige eventyret som viser at det har tydelig greskinspirert arkitektur og omgivelser. Klikk på lenken for å sjekke dem ut, og du finner også noen i X-innlegget nedenfor.

Vi vet ikke hva Bluepoint gjør i dag, men det sies å være et enspiller-eventyr. Ryktene spenner fra en nyinnspilling av Bloodborne og det første God of War til noe helt nytt. Men med tanke på hvor nylig arbeidet med denne live service-versjonen av God of War ble lagt ned bør vi forvente at det vil ta noen år før vi ser noen faktiske resultater.