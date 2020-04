I morgen er det nok en gang tid for å dykke ned i et nytt spill i Gears of War-serien, men dette er en del annerledes enn sine forgjengere, for dette er en del av en ny spin-off-serie, som tar inspirasjon fra Xcom-serien.

Spillet heter Gears Tactics, og er utviklet av Splash Damage med støtte fra Microsoft, og som du kan lese i vår anmeldelse, så liker vid et ganske godt.

Under finner du litt gameplay fra spillet.